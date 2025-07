Santo André irá trocar 75 pontos de ônibus e reparar mais 300

Santo André deu início à substituição de 75 pontos de ônibus e à requalificação de outros 300 abrigos já existentes na cidade. As intervenções, coordenadas pela SA Trans (Santo André Transportes), empresa que administra o transporte público andreense, têm o objetivo de ampliar o conforto e a segurança dos usuários do transporte coletivo.

Na primeira etapa do cronograma, 50 abrigos foram trocados por estruturas com novo padrão visual. Os pontos renovados contam com cobertura ampliada, assentos mais confortáveis, acessibilidade e sinalização aprimorada. Nos locais que passam por requalificação, são realizados reparos estruturais, pintura, substituição de placas informativas e, quando necessário, melhorias na iluminação.

LEIA TAMBÉM:

Segurança e trânsito se unem para otimizar blitz na cidade

O secretário de Mobilidade Urbana, Almir Cicote, destacou a importância da iniciativa. “A manutenção e a requalificação dos pontos de ônibus são fundamentais para garantir segurança e conforto a quem utiliza o transporte público em Santo André. Nosso foco é sempre melhorar a experiência do passageiro, oferecendo abrigos mais modernos, acessíveis e adequados ao dia a dia da cidade. Essa é uma missão que nosso time da SA Trans realiza com muita competência e planejamento. É um trabalho contínuo, que busca valorizar quem depende do ônibus para estudar, trabalhar ou cuidar da família, e vamos seguir avançando para que todas as regiões sejam contempladas”, afirmou.

A iniciativa animou a moradora da cidade Brisa Francisco de Andrade, 30 anos, analista de marketing. Ela conta que percebeu diferença no dia a dia. “Posso dizer que senti diferença, sim, com essas mudanças. Os novos pontos de pontos estão melhores, com cobertura adequada e lugares para sentar, o que ajuda bastante no dia a dia. Antes era comum a gente ficar exposto ao sol ou à chuva, agora está mais confortável.”

A modernização da infraestrutura faz parte do Promobi, programa municipal voltado ao transporte coletivo. Recentemente, a cidade incorporou 26 novos ônibus à frota.

Os veículos contam com ar-condicionado, Wi-Fi, GPS integrado, entradas USB para carregamento de celulares e acessibilidade total para pessoas com deficiência. Também possuem motorização Euro 6, que reduz a emissão de poluentes. Segundo a administração municipal, o investimento na aquisição dos coletivos foi de R$ 20 milhões.

Além da renovação dos pontos e da frota, o Promobi prevê avanços na área tecnológica. O aplicativo Cittamobi, que concentra informações sobre linhas e horários, superou a marca de 38 mil usuários ativos, aumento de 35% em um mês.

A plataforma passou a operar sem anúncios e conta com sistema de geolocalização exclusivo para Santo André.