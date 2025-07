PM prende foragido da Justiça na Rodovia dos Imigrantes

Um homem procurado por roubo foi capturado pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), da PM (Polícia Militar), na tarde desta quinta-feira (3), nas proximidades do km 70 da Rodovia dos Imigrantes.

Durante a abordagem, os policiais não encontraram nenhum item ilícito com o indivíduo. No entanto, ao realizarem a checagem de seus documentos, foi constatado que ele era foragido da Justiça pelo crime de roubo, conforme o artigo 157 do Código Penal.

Diante da confirmação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Praia Grande para avaliação médica. Após o atendimento, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o delegado de plantão registrou o caso e manteve o preso à disposição do Judiciário.



LEIA TAMBÉM:

Homem é detido por moradores após tentativa de assalto em São Bernardo