BLACKPINK lança teaser de 'JUMP', lead-single da nova era, e fãs vibram nas redes

O BLACKPINK deu o primeiro sinal da sua nova fase ao divulgar o teaser de JUMP, o lead-single que marca o retorno do grupo após quase três anos. A novidade foi anunciada nesta sexta-feira (4) pela YG Entertainment, que confirmou que a música será apresentada na estreia da “Deadline World Tour”, no sábado (5), na Coreia do Sul.



Na quinta-feira (3), o grupo já havia movimentado as redes ao atualizar sua foto no Instagram com uma mensagem enigmática: “Caution! Do ?n?o?t? jump” (Atenção! ?n?ã?o? pule), deixando os fãs ainda mais ansiosos pelo anúncio desta semana.



O novo single chega após o álbum BORN PINK, lançado em setembro de 2022, e depois de um período em que Jennie, Jisoo, Lisa e Rosé dedicaram-se às carreiras solo. Jennie lançou parcerias no álbum Ruby, Jisoo estreou na atuação e lançou o EP AMORTAGE, Lisa fez sua estreia como atriz em The White Lotus e lançou o álbum Alterego, e Rosé teve um sucesso mundial com Bruno Mars, além do lançamento do álbum rosie.



Nas redes sociais, a notícia provocou uma enxurrada de reações entre os fãs. No X (antigo Twitter), os comentários mostram a empolgação pela volta do grupo, com frases como: “Pode vim BLACKPINK, eu estou pronta pra pular”, “Isso parece um sonho se realizando meu Deus”, “Me deem um copo d’água, eu vou desmaiar”, “Meu Deus o mundo não tá preparado pra isso” e “As titãs do kpop voltaram!!!! Tenho nem roupa pra esse evento”.



Com a expectativa alta, JUMP promete ser um marco na trajetória do BLACKPINK, que retorna com força total para agitar os palcos e os fãs ao redor do mundo.