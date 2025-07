Everton deixa rivalidade com Liverpool de lado e vai a Anfield prestar homenagem a Diogo Jota

O Everton trava rivalidade histórica com o Liverpool no futebol inglês. Os times são da mesma cidade, mas a sexta-feira foi marcada por um momento de muito respeito e de trégua na briga dentro de campo. O clube rival foi a Anfield pela primeira vez sem ser inimigo, para prestar homenagem pelas mortes do atacante português Diogo Jota e seu irmão, André Silva.

Além de ter colocado seu escudo de luto desde quinta-feira, dia do trágico acidente que vitimou o atacante e seu irmão, trocando a cor azul por preta, o Everton tinha postado uma mensagem de força, dizendo que todos no clube estavam "profundamente consternados."

Nesta sexta-feira, o Everton mandou dois jogadores, os portugueses Chermiti e Beto, e mais um membro da comissão técnica a Anfield. O trio levou coroas de flores ao estádio do Liverpool, onde os torcedores estão se despedindo de seu atacante. Eles foram aplaudidos quando adentraram o estádio e fizeram um minuto de silêncio no local em homenagem ao compatriota.

"Nossa cidade unida na dor do luto. Com os mais profundos pêsames de todos do Everton Futebol Clube", traziam bilhetes colocados nas coroas, escrito a mão, em mais uma homenagem ao jogador de 28 anos. Curiosamente, o último gol do atacante foi justamente em um duelo com o Everton, no dia 2 de abril.

Torcedores do Liverpool agradeceram o apoio do rival, assim como o clube. "Uma demonstração tocante e muito apreciada de apoio do Everton, que presta homenagem a Diogo Jota e André Silva em Anfield nesta tarde."