Uber: veja como funcionará a visualização das estrelas dos passageiros

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



17/02/2022 | 10:55



A Uber anunciou que, nos próximos dias, será possível verificar a quantidade de estrelas dos passageiros recebidas em cada viagem. A novidade estará dentro da função Central de Privacidade, que também traz informações como dados de viagens passadas, resumo do uso do app e detalhes de pagamento.

Para acessar o recurso, basta clicar em cima da sua foto, localizada no lado direito da tela, ir até “Configurações” e depois selecionar “Central de Privacidade”. Em seguida, deslize para a direita e aperte o botão “Quer ver um resumo do seu uso do app da Uber?”. Desça até a opção “Explore seus dados” e toque em “Ver as minhas classificações” para visualizar a divisão das notas.

Dicas para aumentar a avaliação

Usuários e motoristas parceiros podem avaliar a viagem de uma a cinco estrelas. A classificação é a média das suas últimas 500 viagens realizadas. No Brasil, os passageiros têm média de 4,88. No entanto, é possível melhorar essa nota por meio de algumas atitudes. Conheça:

1. Higiene: Deixar sujeira ao sair do carro é um dos grandes problemas apontados pelos motoristas. Evite entrar com alimentos e bebidas, pois depois da sua viagem outro usuário poderá entrar no veículo.

2. Use o cinto de segurança: Siga as leis brasileiras de trânsito. Cinto de segurança é obrigatório inclusive no banco de trás. Portanto, lembre-se sempre de usá-lo para a sua segurança e a do condutor.

3. Esteja preparado: O ideal é que motoristas não esperem muito por você. Esteja no local indicado de embarque e pronto para partir quando o condutor chegar.

4. Trate a todos e a tudo com respeito: No Código da Comunidade Uber está descrito entre as políticas que usuários e motoristas devem ser respeitosos e cordiais. Trate sempre o condutor e o veículo de trabalho dele como gostaria de ser tratado.

5. Cuidado ao bater a porta: Observe a força com que entra e sai do veículo, fortes batidas de porta são umas das razões de perder estrelas na avaliação.