Confira como será a programação do Natal no Parque Ibirapuera em 2021

Redação

Do Rota de Férias



08/11/2021 | 08:58



O Natal no Parque Ibirapuera, coração verde de São Paulo, promete ser animado. Batizado de Natal do Parque, o evento terá início em 4 de dezembro com espetáculos diários na região do lago.

Com o tema “Natal no Parque Ibirapuera: a festa da natureza”, a proposta é valorizar a fauna e a flora da região. Para isso, será montado um enredo focado na importância da conservação ambiental. O intuito é ampliar o conhecimento dos frequentadores e turistas em torno do assunto por meio de shows de luzes e elementos decorativos.

Natal no Parque Ibirapuera

Projeção no lago

Entre as atrações do Natal do Parque deste ano destaca-se uma projeção holográfica que será criada na fonte do lago, com efeitos que simulam animais e objetos que poderão ser visualizados de qualquer ponto da margem, que tem 1,5 km. O objetivo é evitar aglomerações por conta da pandemia de covid-19.

Uma decoração especial também tomará conta da área verde. Ela contará com esculturas iluminadas nos formatos de flores, paltas aquáticas e borboletas, com alturas que variam entre dois e três metros, distribuídas por toda a superfície do lago.

Elementos interativos

Diversos pontos do parque ganharão elementos de decoração com conteúdo interativo.

“Para isso, serão instalados QR Codes nas peças expostas e, ao direcionar a câmera do celular, o visitante terá acesso à fábula de aventura encantada que retrata, de forma lúdica, a fauna e a flora do Ibirapuera”, afirma Samuel Lloyd, diretor da Urbia, responsável pela administração do Parque Ibirapuera.

Circuito de árvores de Natal

A celebração do Natal no Parque Ibirapuera também contará com um circuito formado por árvores natalinas que ficarão expostas ao redor do lago. Todas elas contemplarão a decoração se farão parte do show de luzes realizado diariamente no lago.

Mensagens

Mensagens de esperança e de positividade também ficarão expostas em diferentes pontos do parque. O detalhe é que será possível alterar a cor da iluminação das palavras que compõem o conteúdo, por meio de um aplicativo, antes de tirar uma foto em frente aos painéis.

Posteriormente, os registros poderão ser enviados para a organização do evento para serem projetados por uma noite na fonte do lago. “Essa é uma forma de trazermos os visitantes para dentro do show de Natal”, diz Lloyd.

Personagens

Quem for ao Natal do Parque também poderá interagir com personagens do Parque, que se concentrarão na região do lago das fontes.

Serviço

Confira a programação de Natal no Parque Ibirapuera, em São Paulo.