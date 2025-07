Signos: veja horóscopo desta terça-feira (15) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta terça-feira, dia 15 de julho, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Enfrente as pendências domésticas com energia hoje! O dia é perfeito para iniciar reformas ou arrumações adiadas. Uma abordagem prática na sua rotina de trabalho acelerará suas tarefas. Finalize o dia relaxando com quem você ama.

Cor: BRANCO

Palpite: 02, 16, 34

Você inicia o dia com energia para resolver qualquer desafio! Excelente momento para tarefas de comunicação e lidar com clientes - suas idéias brilhantes não passarão despercebidas. Na vida amorosa, um simples flerte pode se transformar em algo mais sério.

Cor: AZUL-MARINHO

Palpite: 26, 06, 44

Hoje, as estrelas indicam uma chance de dinheiro extra, mas lembre-se que se ganha através do trabalho duro. Seja responsável e talvez conquiste um bônus ou raise! No amor, aproveite a estabilidade para alinhar as finanças e, se estiver só, não permita a falta de iniciativa do crush te incomodar.

Cor: VERDE

Palpite: 15, 40, 51

O céu envia ótimas energias para você cuidar dos seus interesses e definir algumas prioridades em sua vida. O trabalho vai correr melhor se focar em atividades que dependem da sua iniciativa, ou que envolvem o contato com terceiros. Há sinal de romantismo no ar e seu jeito autêntico vai encantar os outros rapidinho.

Cor: VIOLETA

Palpite: 32, 05, 50