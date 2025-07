Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta terça-feira (15)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta terça-feira, dia 15 de julho, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Dia de fechar ciclos! Liberte-se do que te incomoda, explore novos rumos profissionais. Recarregue suas energias em solitude. No amor, desfrute do calor da paixão e do magnetismo na paquera.

Cor: ROSA

Palpite: 51, 04, 15

Energias cósmicas favorecem relacionamentos e aprendizado. Seja produtivo no trabalho através de parcerias e troca de experiências. Reúna a galera para uma conversa divertida. Uma simples amizade pode se transformar em romance! Em um clima alegre e descontraído, a vida a dois fica ainda melhor.

Cor: BRANCO

Palpite: 11, 29, 18

Hoje é um dia para focar no trabalho e nas responsabilidades. Um esforço extra pode trazer reconhecimento merecido. Embora o romance possa parecer rotineiro, isso não é negativo. A paquera fica em segundo plano.

Cor: PINK

Palpite: 51, 24, 40

Dia perfeito para se conectar com a juventude e brilhar com ideias criativas. Use seu carisma para persuadir e aventure-se em novos cursos ou viagens. Sorte e charme estão ao seu favor, tornando você irresistível! O romantismo trará cumplicidade e alegria para a vida a dois.

Cor: PRATA

Palpite: 11, 09, 18