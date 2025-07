Empresários pedem prazo maior para tarifaço de Trump

A indústria brasileira pediu nessa terça-feira (15) ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que o governo negocie com os Estados Unidos uma prorrogação para o início da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto. A proposta do setor é estender o prazo por pelo menos 90 dias para permitir novas negociações.

Após reunião com representantes do setor produtivo, Alckmin reconheceu que o tempo é curto, mas afirmou que a prioridade do governo é encontrar uma solução antes do prazo atual. “O prazo é exíguo, mas vamos trabalhar para dar o máximo nesse período”, disse.

Segundo o vice-presidente, o governo não pretende, neste momento, solicitar oficialmente uma extensão. “Houve uma colocação aqui de que o prazo é exíguo, mas a ideia do governo não é pedir que seja estendido, e sim resolver até o dia 31. Vamos trabalhar para avançar nos próximos dias”, afirmou.

A proposta de adiamento foi reforçada por entidades como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), cujo presidente, Josué Gomes, participou do encontro. Segundo Alckmin, os próprios empresários brasileiros vão se mobilizar para pressionar os parceiros norte-americanos a ampliar o prazo, iniciativa que poderia abrir espaço para acordos comerciais mais amplos.

UNIÃO

Após a reunião, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, afirmou que o setor está unido na busca por uma solução negociada. “O que temos aqui é um verdadeiro perde-perde. Não faz sentido econômico, social ou geopolítico. Estamos convergentes com o governo e confiantes de que é possível contornar essa situação”, disse.

Josué Gomes da Silva manifestou otimismo quanto à retomada do diálogo com os Estados Unidos e reafirmou o engajamento da indústria brasileira no esforço conjunto por soluções que beneficiem os dois lados. “Vamos dar todo o suporte, todo o apoio para que o Brasil chegue a um entendimento em benefício das populações e empresas brasileiras e americanas”, concluiu.

Alckmin lembrou durante o encontro que o Brasil já havia enviado uma carta ao governo dos EUA, há dois meses, propondo negociações, sem ter recebido resposta. Agora, o governo enviará nova correspondência para cobrar um posicionamento.

O vice-presidente disse que a medida de Trump não se justifica do ponto de vista econômico. Segundo Geraldo Alckmin, os Estados Unidos mantêm superávit comercial com o Brasil há 15 anos. “De janeiro a junho deste ano, as exportações dos EUA para o Brasil cresceram 11,48%, enquanto as brasileiras subiram apenas 4,37%. Não faz sentido, é uma tarifa totalmente despropositada”, criticou o vice.

Ao lado de representantes do agronegócio, Alckmin reiterou a posição do governo brasileiro de que a tarifa é injusta e sem fundamento. “É uma decisão equivocada, porque os Estados Unidos têm superávit na balança com o Brasil há anos. Não faz o menor sentido essa medida”, concluiu.

PRESIDENTE DOS EUA

O presidente Donald Trump, comentou nessa terça, 15, sobre a tarifa de 50% para o Brasil. Questionado sobre a justificativa da taxação dos produtos brasileiros, o presidente norte-americano respondeu “porque eu sou capaz de fazer isso. Ninguém mais seria capaz”.

Apesar de defender por diversas vezes que existe uma caça às bruxas em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ontem Trump afirmou que o liberal “não é como um amigo”, mas que “ele é alguém que conheço”.