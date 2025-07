Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 16 de julho de 2025

Adriana Berringer fala

“Temos o problema de uma população hospitalocêntrica” (Política, dia 7). Nos primeiros quatro meses deste ano, foram realizados 934.523 procedimentos de laboratório clínico, 45.541 exames radiológicos, 35.016 ultrassonografias e 3.879 endoscopias, entre outros procedimentos, para uma população de 165 mil habitantes, com mais de 100 mil habitantes com plano de saúde. O número de procedimentos me parece exagerado. Outro assunto tratado na entrevista: a existência de 265 mil cadastros na saúde para uma população de 165 mil. Gostaria de alertar que a saúde conta com uma verdadeira tropa de elite. Os agentes comunitários de saúde, eles precisam ser ouvidos nessa questão dos cadastros. Por estarem na linha de frente, são os primeiros a ter informações sobre óbitos, nascimentos, mudanças de endereço. Eles precisam ser ouvidos e valorizados. Quanto ao Pronto Cardio e ao déficit de R$ 111 milhões, alerto para a responsabilidade dos conselheiros de saúde, que aprovaram as contas de 2024 sem nenhum questionamento e permaneceram calados em relação ao Pronto Cardio. A omissão dos conselheiros me lembrou da fala do prefeito Tite Campanella, que recentemente comentou, durante a posse do novo conselho, que os conselheiros eram ingênuos. Ingênuos ou não, os conselheiros têm responsabilidades, inclusive sendo passível de punição quando descumprir com suas obrigações. Em agosto teremos a Conferência Municipal de Saúde; espero que a sociedade participe ativamente, trazendo sugestões para uma saúde cada vez melhor.

Roberto Canavezzi - São Caetano

Censura

Em 2016, a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, citou a frase popular “cala a boca já morreu” para ilustrar a importância de não se calar a liberdade de expressão em uma democracia. O STF já havia consolidado esse entendimento em 2009, quando o plenário proibiu a censura prévia à atividade jornalística e considerou que o livre trânsito de ideias constitui elemento essencial ao desenvolvimento da democracia. Infelizmente, o “cala a boca” foi ressuscitado recentemente com a censura travestida de regulamentação às redes sociais, sufocando a livre expressão popular e pior, com o voto favorável da dita ministra.

Vanderlei Retondo - Santo André

Tarifaço – 1

‘Suposta perseguição a Bolsonaro é usada por Trump ao taxar produtos brasileiros’ (Primeira Página, dia 10). O bilionário Elon Musk, quando desconfiou de quem era o verdadeiro Donald Trump, imediatamente tirou seu time de campo para não se arriscar, bem como a seu patrimônio pessoal sólido. Trump, um alienado funcional que pretende ser o presidente/tutor dos oito bilhões das pessoas no planeta Terra, quer tarifar o Brasil e as nações do planeta sem medir as consequências catastróficas que causará também aos Estados Unidos. O tarifaço gerará desemprego em nosso País, assim como irá trazer fragilidade na relação estabelecida entre os EUA e Brasil há centenas de anos. Não devemos nos surpreender se ele, Trump, não trouxer em suas doentias intenções o de taxar o oxigênio que respiramos, as nossas quatro estações do ano e de alterar, com seu narcisismo egocêntri-co, a Constituição Nacional de 1988.

Cecél Garcia - Santo André

Tarifaço – 2

Rui Costa, ministro da Casa Civil do partido das trevas, disse que o governo “já tem proposta” sobre o aumento do IOF (Economia, dia 15). Pode ter certeza que o aumento do imposto será pago por 100% da população brasileira incluindo pobres, ou alguém ainda tem dúvida que o aumento será repassado? Falar em redução ou corte de despesas nem pensar, né? Para o desgoverno que prometeu picanha e cervejinha, já tirou o ovo e o café da mesa do trabalhador. Faz o L.

Walmir Ciosani - São Bernardo