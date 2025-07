Pai e filha são vítimas de sequestro relâmpago em shopping de Santo André

Matéria atualizada às 10h49

Na noite de segunda-feira (14), um pai de 60 anos e sua filha, 24, foram vítimas de sequestro relâmpago no estacionamento do Shopping ABC, na Vila Gilda, em Santo André. A dupla de criminosos manteve as vítimas por quase duas horas e roubou R$ 82 mil da família por transferência bancária.

Segundo o boletim de ocorrência, os indivíduos entraram no carro da família e forçaram as vítimas a deixar o local dirigindo sob ameaça. A dupla libertou o pai e a filha em uma via próxima, na Rua Miguel Calmon, na Vila Guarani. O veículo foi abandonado na sequência e localizado pela Polícia na Rua Itabuna, na Vila Floresta.

Nesta terça-feira (15), investigadores do caso devem analisar imagens das câmeras de segurança do Shopping ABC para tentar identificar os suspeitos. Ainda conforme apuração, a Polícia Civil solicitou à Prefeitura de Santo André informações sobre o percurso realizado pelo veículo.





A ocorrência foi registrada no 1º DP (Distrito Policial) da cidade. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) foram realizadas perícias no local. Até o momento ninguém foi preso. Procurado, o Shopping ABC informou, por nota, que ofereceu pronto atendimento ao cliente e seus familiares presentes no local e ainda ressaltou a importância do registro do boletim de ocorrência na delegacia. “Estamos, como de costume, colaborando com as autoridades e reafirmamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos clientes”, destacou. A administração não respondeu se possui segurança privada no shopping.

