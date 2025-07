Dupla foi pega em flagrante por roubo e extorsão, em Santo André

Dois homens, de 27 e 35 anos, foram presos em flagrante na tarde deste domingo (13), após serem perseguidos pela Polícia Militar na Avenida Cardoso, em Santo André. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), a dupla foi detida por roubo e extorsão, além de trafegar com o veículo sem placa.

Os policiais foram acionados para verificar a presença do carro sem a identificação, mas, ao se aproximarem, o condutor fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, o veículo, um VW/Polo, colidiu com outro veículo.

Durante a abordagem, um homem, de 27 anos, foi encontrado no interior do carro com lesões no rosto. De acordo com o relato da vítima, ele estava sendo extorquido pelos criminosos. O jovem foi socorrido e levado ao Pronto Socorro.

O caso foi registrado no 2° Departamento Policial de Santo André como roubo, localização e apreensão de veículo. Já os dois homens, foram levados à delegacia onde permaneceram à disposição da justiça.

LEIA TAMBÉM:

Cemitérios da região são alvo fácil de furtos subnotificados