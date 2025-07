Veja o obituário do Grande ABC deste dia 16 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Hermínia Maria de Jesus, 98. Natural de Poções (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Francisca Favalli, 90. Natural Itabaiana (Sergipe). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Pereira de Oliveira, 90. Natural de Jucás (Ceará). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Theodomiro Antonio, 90. Natural de Vera Cruz (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anna Maria Sturari Trevisan, 89. Natural de São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Manoel Teodoro do Espírito Santo, 88. Natural do Rosário do Catete (Sergipe). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélio Rezende de Souza, 84. Natural de Águas da Prata (SP). Residia em Utinga, Santo André. Comerciante. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Manoel Alves de Santana, 84. Natural de Remanso (Bahia). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Freitas Fernandes, 83. Natural de Ribeirópolis (Sergipe). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdomira Morena do Carmo, 82. Natural de Poções (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edna Aparecida dos Santos Barizon, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Irma Ribal, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Gidalma Almeida Ferreira, 60. Natural de Cachoeira Dourada (SP). Residia no Jardim Matarazzo, em São Paulo, Capital. Autônoma. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, Capital.

SÃO BERNARDO

Etelvina da Silva Santos Mota, 95. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no Sítio Bom Jesus, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Cemitério Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Aparecida Fiorotti Monte, 98. Natural de São Caetano, Residia na Vila Gerty, em São Caetano. Dia 11, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Doralice Inês Bento da Silva, 76. Natural de São Caetano. Residia em Utinga, Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Gildete Lordêlo Peixinho, 86. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Pensionista. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.

Lúcio Polydoro, 84. Natural de São Paulo. Residia no bairro Taboão. Dia 11, em Diadema. Cemitério Congonhas.

Roberto Cavalheiro Filho, 83. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Jair Smanioto, 70. Natural de Bilac (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Ferreira da Silva, 70. Natural de Macarani (Bahia). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Edvaldo Francisco Nascimento, 61. Natural de São Paulo, Residia no Jardim Celeste. Dia 11, em Diadema. Crematório Vila Alpina.

Adelina Ventura de Jesus Lungo, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Álamo, em Guarulhos (SP). Dia 11, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Benedita Leôncio da Silva Faria, 74. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.