Palmeiras planeja brigar pelo título do Brasileiro e busca triunfo sobre o Mirassol

De volta ao Brasil após participação no Mundial de Clubes, o Palmeiras retoma o foco no Campeonato Brasileiro com a missão de seguir firme na briga pelo título. O Verdão enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira (16), às 19h, no Allianz Parque, na Capital, em duelo válido pela 14ª rodada da competição.

Atualmente na quinta colocação com 22 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira busca se recuperar da eliminação nas quartas de final do torneio da Fifa, diante do Chelsea-ING. O objetivo agora é correr atrás do 13º título nacional. Para a partida, o treinador português terá três desfalques importantes: Giay, Murilo e Piquerez, todos fora por problemas físicos.

Palmeiras tem desfalques de Giay e Murilo, e Gómez reforça cobrança por alto nível



O adversário, porém, vive boa fase. O Mirassol ocupa a 10ª colocação com 17 pontos e chega embalado por uma sequência de quatro jogos sem derrota – são três vitórias e um empate nas últimas rodadas. A equipe do Interior tem se mostrado competitiva mesmo fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Vanderlan; Martínez, Richard Rios, Allan, Facundo Torres e Raphael Veiga; Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.

MIRASSOL

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Yago Felipe; Negueba e Edson Carioca.

Técnico: Rafael Guanaes.

Juiz: Savio Sampaio (DF).

Local: Allianz Parque, em São Paulo, às 19h (Premiere).