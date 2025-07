CPI contra Auricchio recebe mais de 10 mil páginas de documentos

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) recebeu da Prefeitura de São Caetano a primeira leva de documentos fiscais e contábeis referentes a contratos de 2024. O dossiê vai balizar o grupo de trabalho que visa a apurar suposta má-fé e possíveis irregularidades cometidas no último ano da gestão do então prefeito José Auricchio Júnior (PSD), as quais teriam levado ao alto endividamento da cidade. O déficit atual é estimado, pela gestão Tite Campanella (PL), em ao menos R$ 1 bilhão.

De acordo com o vereador César Oliva (PSD), presidente da CPI, será necessário contratar uma empresa de auditoria para corroborar com a análise do grande número de documentos. “Hoje (nessa terça-feira, 15) recebemos mais de 10 mil páginas que serão anexadas aos autos. Ainda não é possível dizer se tudo solicitado à Prefeitura foi enviado. Deliberamos também sobre a necessidade de (contratar) uma assessoria técnica”, explicou.

Na reunião dessa terça, a CPI, também composta por Edison Parra (Podemos), relator, e Marcel Munhoz (Progressistas), membro, fixou sobreaviso para um provável encontro extraordinário programado para amanhã e outros ritos a serem seguidos.

“A entrega do primeiro lote de documentos é um passo importante para a CPI. Agora, vamos aprofundar as investigações e as análises contáveis e fiscais sobre a antiga gestão. É uma documentação volumosa, que vamos analisar com muito empenho e seriedade”, declarou Parra.

Outro ponto discutido na reunião de ontem tratou de explicar que houve pacificação na questão da notificação de Auricchio. Segundo Oliva, o ex-prefeito recebeu, em mãos, no dia 10, a comunicação do procedimento instaurado na Câmara no início de junho.

O Diário tentou contato com Auricchio, mas até o fechamento desta edição, o ex-chefe do Executivo não retornou os pedidos de comentário ou respondeu perguntas enviadas.