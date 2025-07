Câmara lança canal de comunicação para CPI da Dívida de Auricchio

Como CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) contra o ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSD) por endividamento da cidade em andamento, a Câmara de São Caetano abriu um canal de comunicação via e-mail para a população participar dos trabalhos de apuração. Conforme reportagem do Diário nesta segunda-feira (7), o governo do prefeito Tite Campanella (PL) contabilizou no encerramento do semestre R$ 926,2 milhões de dívidas consolidadas, montante herdado da gestão anterior.

O Parlamento começou a divulgar o e-mail [email protected], direcionado exclusivamente para o recebimento de documentos, denúncias e informações que possam colaborar com as apurações. A CPI receberá o conteúdo das mensagens recebidas e tomará as providências cabíveis, conforme as atribuições regimentais. De acordo com os vereadores, a medida visa reforçar a participação popular, “oferecendo à sociedade mais uma ferramenta de fiscalização e controle social”.

Em janeiro, Tite contabilizou R$ 893,5 milhões em dívidas consolidadas, que são valores com prazos de longo prazo, em período superior a 12 meses, montante que se agravou no decorrer do semestre, segundo dados da Secretaria da Fazenda. Quanto aos restos a pagar, que entram na categoria de dívidas flutuantes, com pagamento previsto inferior a um ano, o Palácio da Cerâmica iniciou 2025 com R$ 153,8 milhões de passivos com fornecedores, quantia reduzida para R$ 52,1 milhões até o fim de junho.

Relator da CPI da Dívida e crítico ferrenho de Auricchio, o vereador Edison Parra (Podemos) afirmou que o retorno da população terá peso no parecer final dos trabalhos de inquérito. "A criação deste canal de comunicação é um avanço importante porque amplia a transparência e aproxima a população da CPI. Ele permitirá que cidadãos enviem denúncias e documentos que podem colaborar com as apurações. Para a relatoria, é uma ferramenta valiosa, que pode apresentar novas frentes de investigação sobre a dívida bilionária deixada pela gestão anterior”, disse.

Segundo o governo Tite, São Caetano registrou um rombo de mais de R$ 220,7 milhões de déficit fiscal, diferença entre receitas e despesas, sem considerar os juros da dívida. Ao Diário, Auricchio negou tais valores. “Tomei conhecimento do número de déficit mencionado na reportagem e, desde já, registro minha discordância quanto a esse valor. Até o momento, não recebi qualquer comunicação oficial que apresentasse esse resultado de forma fundamentada”, afirmou.

O ex-prefeito informou ainda que sua equipe está analisando tecnicamente a origem da informação, visto que haveria indícios de que possa haver uma interpretação equivocada entre diferentes indicadores fiscais. “Reafirmo meu compromisso com a responsabilidade fiscal, a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, princípios que sempre orientaram minha gestão. Assim que tivermos uma avaliação mais precisa, estarei à disposição para esclarecer todos os pontos com a seriedade que o tema exige”, disse.