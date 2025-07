Região fecha semestre com R$ 10,8 bilhões de dívidas consolidadas

Durante o primeiro semestre de 2025, as sete prefeituras do Grande ABC reduziram as dívidas consolidadas de R$ 11 bilhões para R$ 10,8 bilhões, registrando assim uma queda de 2,1% dos montantes totais das obrigações financeiras de longo prazo. Entre os maiores valores atualizados, estão São Bernardo, com R$ 3,6 bilhões de passivos, seguido por Diadema, com R$ 2,5 bilhões, e Santo André, R$ 2,2 bilhões.

No âmbito da administração pública, as dívidas consolidadas são compromissos de longo prazo, ou seja, aquelas com pagamento superior a 12 meses, assumidas em virtude de leis, contratos, financiamentos e empréstimos junto a instituições públicas ou privadas.

Neste último caso, ficam como exemplos recursos provenientes do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Caixa Econômica Federal, ou até mesmo entidades internacionais como o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e CAF (Corporação Andina de Fomento). Também entram nesse montante os estoques de precatórios.

Maior cidade do Grande ABC, São Bernardo iniciou o ano com R$ 3,9 bilhões de passivos de longo prazo, conseguindo quitar R$ 273 milhões até 30 de abril, segundo informações da Secretaria da Fazenda em seu último levantamento quadrimestral. A meta estabelecida pelo governo do prefeito Marcelo Lima (Podemos) é abater mais R$ 122,2 milhões até o fim do ano.

Por sua vez, a gestão do prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), teve um agravamento de débitos, ao registrar aumento de R$ 74,1 milhões, em relação ao valor de R$ 2,4 bilhões encontrados em janeiro, após análises das finanças herdadas da administração anterior. Questionado, o governo emedebista não informou sobre metas para redução das cifras no exercício 2025.

Santo André reduziu em 0,60% o volume de dívidas consolidadas, mantendo-se assim na casa de R$ 2,2 bilhões ao longo do último semestre. Segundo a gestão do prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), a contração dessas quantias se dará por meio da amortização dos débitos, previstos conforme orçamento vigente nos seus prazos de vencimento firmados em contratos, no valor de R$ 317,8 milhões até 31 de dezembro deste ano.

O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), decresceu de R$ 1,42 bilhão para R$ 1,37 bilhão os débitos de longo prazo, mas informou que não trabalha com uma meta estabelecida para redução dos valores em 2025. Em São Caetano, a gestão Tite Campanella (PL) registra, no encerramento do semestre, R$ 926,2 milhões de obrigações financeiras para abater. Em janeiro, o Palácio da Cerâmica contabilizava R$ 893,5 milhões em dívidas herdadas.

Em Ribeirão Pires, o prefeito Guto Volpi (PL) reduziu o montante de R$ 90,9 milhões para R$ 84,5 milhões de janeiro a junho. No mesmo período, Rio Grande da Serra, sob tutela de Akira Auriani (PSB), contraiu os compromissos financeiros de R$ 8,3 milhões para R$ 5,1 milhões.

