Boulos vem à região na segunda e anuncia R$ 7 mi em emendas

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol) estará nesta segunda-feira (07) no Grande ABC para intensificar ofensiva em defesa da tributação dos super-ricos, bandeira encampada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na data, o psolista também vai anunciar o envio de R$ 7 milhões em emendas para a região.

Segundo a assessoria do deputado federal, do montante, R$ 4,75 milhões serão destinados para a saúde, sendo R$ 3 milhões direcionados a Diadema e R$ 1,75 milhão a Mauá. Os R$ 2,2 milhões restantes serão investidos na construção de uma creche em Santo André.

Em São Bernardo, o deputado participará de aula magna na UFABC (Universidade Federal do ABC) e discorrerá sobre o tema ‘Para onde vai a esquerda’. O evento ocorrerá no Bloco Beta - Auditório 1, às 19h de segunda-feira.

O psolista também convocará a população para manifestação na Avenida Paulista na próxima quinta-feira (10). “O governo Lula quer isentar quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda. Com essa medida, 9 em cada 10 brasileiros ficarão isentos do IR. Para isso, é preciso cobrar mais de bilionários que representam 0,06% da população, e que hoje pagam proporcionalmente menos impostos que os mais pobres. Isso é justiça tributária, e é sobre isso que vamos conversar com a população do ABC”, disse Boulos ao Diário.