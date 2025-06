Membros da CPI contra Auricchio rechaçam politização dos trabalhos

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que objetiva apurar as condutas adotadas no último ano da gestão do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSD), em 2024, será pautada pela tecnicidade, afirmam os membros do grupo de trabalho, ao rechaçarem críticas de que a investigação terá viés político.

O relator da CPI, vereador Edison Parra (Podemos), ferrenho opositor de Auricchio, negou que a presença de aliados do governo Tite Campanella (PL), na Câmara, possa contaminar a investigação.

“A CPI foi aprovada com ampla maioria na Câmara, porque existe o consenso de que a cidade precisa de respostas sobre o maior endividamento da história. A comissão ficou composta por representantes de três partidos diferentes, o que parece adequado. O Legislativo tem autonomia para a condução dos trabalhos. O que importa, de fato, é que a CPI seja conduzida com seriedade, isenção e de forma técnica”, declarou.

As análises serão de “questões fiscais, contábeis, contratuais e administrativas”, segundo Parra.

César Oliva, presidente da CPI, foi mais enfático e criticou a postura de agentes políticos que estão céticos quanto à lisura dos trabalhos e voltou a rebater a vice-prefeita, Regina Maura Zetone (PSD), que ao podcast Política em Cena, do Diário, no dia 4, um dia após a comissão ser aprovada no plenário da Câmara, declarar “estranhar” a abertura do processo investigatório e opinar sobre os desdobramentos: “nunca se sabe como vai acabar”, ao lembrar que a maioria dos vereadores aprovaram os contratos e empréstimos assinados na gestão Auricchio.

“Acho que a vice precisa começar a respeitar os trabalhos do Legislativo. Quem vem politizando a CPI com diversas falas e entrevistas é ela (Regina Maura) e parte da oposição que ficou de fora da comissão. A minha fala nas últimas duas sessões vem no sentido da CPI trabalhar com responsabilidade, respeito e tecnicidade, sem fazer disso um palanque político”, rebateu Oliva.

