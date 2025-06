Motorista afirma que tentou ajudar família de mototaxista morto em colisão

Motorista envolvido no acidente que resultou na morte do mototaxista Henrique Pavan aos 27 anos, no início deste mês em São Bernardo, Allan Gomes Silva, 33 anos, afirma que buscou prestar auxílio à família da vítima e nega ter deixado o local da colisão, situação confirmada no boletim de ocorrência, lavrado momentos depois. De acordo com os registros policiais, o condutor do Opala Diplomata teria perdido o controle do automóvel, em uma curva na Rua Giacinto Tognato, altura 2440, no Baeta Neves, quando colidiu com a moto na contramão.

O acidente ocorreu por volta das 21h40 do dia 7 de junho, quando Allan acompanhava a esposa, que conduzia outro carro, no caminho de volta para a casa. Segundo o motorista, o veículo estava a 40 km/h, quando reduzia a velocidade para passar por uma lombada, antes da curva da rua, mas devido à pista molhada por conta do tempo naquele momento, teria perdido o controle do automóvel, adentrando na faixa oposta. Em seguida, veio a colisão com Henrique, que levava um passageiro pelo serviço de aplicativo.

Allan procurou o Diário após reportagem com a mãe de Henrique, Márcia Pavan, funcionária pública da Prefeitura de São Bernardo. Ele nega que estivesse em alta velocidade e que não tenha tentado prestar ajuda aos familiares. “Eu não vinha na contramão. O carro avançou para o outro lado porque escorregou na curva, pegando o filho dela na moto. Eu não vinha correndo, nada disso, não estava bêbado e não tinha fugido do local. A gente chamou o resgate. Inclusive, a minha mulher entrou em contato com a Márcia”, diz.

Trabalhador autônomo e morador no Baeta Neves, o motorista diz que está à disposição da Justiça e lamenta pelo acidente que tirou a vida de Henrique, que era professor e prestava serviço de mototáxi como renda complementar. “Eu vou pagar para ela, porque eu tenho que pagar o correto. Entrei em contato com ela (Márcia), que não retornou. No dia do enterro, mandei mensagem para ela, e falei: ‘Estou disposto a ajudar você no enterro’. Mas não entrou em contato comigo”, afirma.

O caso foi registrado no 1º DP (Distrito Policial) de São Bernardo. O passageiro do serviço de mototáxi sobreviveu ao incidente.

