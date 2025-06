PM prende homem que assaltou moto de aplicativo em São Bernardo

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 19 anos na noite de sexta-feira (20), no bairro Batistini, em São Bernardo .

Segundo a (SSP) Secretaria de Segurança Pública , um motociclista de aplicativo transportava um passageiro quando foi abordado por três motocicletas, cada uma com dois ocupantes. Ao tentar fugir, o condutor subiu no canteiro central, momento em que o passageiro caiu da moto e foi atropelado por um ônibus.

Ainda em fuga, o motociclista seguiu até uma base da (GCM) Guarda Civil Municipal, na Estrada Galvão Bueno, onde relatou o crime. Durante patrulhamento, policiais militares localizaram um dos suspeitos, que estava em uma moto com a placa adulterada.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo . As investigações prosseguem para identificar e prender os demais envolvidos, além de esclarecer as circunstâncias do crime.