Duas cidades atingem meta de alfabetização na região

No Grande ABC, apenas São Caetano e Ribeirão Pires atingiram, em 2024, a meta do governo federal de ter 60% das crianças até o fim do 2º ano do ensino fundamental na rede pública alfabetizadas, conforme o padrão nacional de alfabetização. As cidades alcançaram, respectivamente, 66,12% e 66,4%. A média nacional foi de 59,2% e, na Capital, 48,25%. Os dados foram divulgados pelo MEC (Ministério da Educação), na última sexta-feira (11).

Santo André subiu de 52,8% para 56,5% de crianças alfabetizadas de 2023 para 2024. A meta para este ano é atingir 61,71%. O objetivo é evoluir ano a ano até atingir 80% em 2030. São Bernardo, em 2024, registrou 54,16% de alfabetização, uma ligeira queda em relação a 2023, com 55,6%. São Caetano, por sua vez, subiu de 61% para 66,12%.

Diadema teve, em 2023 e 2024, respectivamente, 40,9% e 48,02% das crianças alfabetizadas, um crescimento relevante, apesar do número ainda ser baixo. Mauá apresentou ligeiro aumento, de 45,7 para 46,04, e Ribeirão Pires cresceu de 64,4%, em 2023, para 66,4%, em 2024. Rio Grande da Serra tinha a menor taxa de alfabetização da região em 2023, com apenas 37,7% de alfabetização, mas saltou quase 20 p.p. (pontos percentuais), 37,7% para 57,14%.

LEIA TAMBÉM:

Santo André e São Bernardo estão entre as seis cidades com maior investimento em saneamento