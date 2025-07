Santo André e São Bernardo estão entre as seis cidades com maior investimento em saneamento

Santo André é a segunda cidade do País com maior investimento por habitante em saneamento, com R$ 608,89. São Bernardo é a sexta, com R$ 251,95, de acordo com Ranking do Saneamento divulgado pelo Instituto Trata Brasil, nesta terça-feira (15). A cidade andreense quase triplicou o valor de R$ 231,09 considerado necessário segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico. Os investimentos são da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Elaborado com dados de 2023, o levantamento analisa os 100 maiores municípios brasileiros em número de habitantes. Diadema, com 393.237 habitantes, e Mauá, com 418.261, estão no ranking. As cidades tiveram, respectivamente, R$ 90,70 e R$ 46,68 de saneamento por habitante. A média nacional é de R$ 126 per capita. Santo André e São Bernardo possuem, respectivamente, 748.919 e 810.729 habitantes.

De acordo com a Sabesp, a companhia realiza o maior investimento em saneamento da história do Grande ABC. Serão destinados R$ 3,6 bilhões para expandir serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto nas seis cidades atendidas até 2029. Somente São Caetano não é abastecida pela companhia. Em 2025, mais de R$ 1 bilhão em obras estão em execução ou contratação.

Com essas ações, espera-se que os municípios atendidos alcançarão a universalização do saneamento quatro anos antes da meta estabelecida pelo Novo Marco Legal do Saneamento, que determina que 99% da população tenha acesso a água potável e 90% do esgoto seja tratado até 2033.

RANKING

O Ranking do Saneamento da Trata Brasil classifica com nota baseada em indicadores de acesso à água, atendimento e tratamento do esgoto, investimentos por habitante, perdas nas ligações e distribuição, entre outros. Entre as 100 cidades, Santo André, com nota 9,21, está na 22ª posição, Diadema em 33ª (nota 8,7), São Bernardo em 36ª (8,49) e Mauá em 39ª (8,39).

Em relação ao ranking do ano passado, baseado em dados de 2022, Santo André, que estava na 31ª subiu nove posições. São Bernardo, Diadema e Mauá, estavam, respectivamente, em 38°, 36° e 37°lugar.

A primeira colocada neste ano é Campinas (SP), com nota 10, e Santarém (PA), na última posição, com 1,74. No ranking do ano passado, Maringá (PR), São José do Rio Preto (SP) e Campinas empataram com nota 10.