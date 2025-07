Corinthians faz duelo contra o Ceará e busca recuperação no Brasileirão

Depois de perder para o Red Bull Bragantino em casa e sofrer protestos da torcida, o Corinthians tenta virar a página e se concentrar no duelo contra o Ceará, nesta quarta-feira (16), às 19h30, na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão ocupa atualmente a 11ª colocação, com 16 pontos, e vive um momento delicado. Mesmo após um longo período sem jogos durante o Mundial de Clubes, o time comandado por Dorival Júnior não conseguiu apresentar evolução.

Para o confronto em Fortaleza, o treinador não poderá contar com Depay e Romero, ambos suspensos. Por outro lado, Breno Bidon e André Ramalho voltam a ficar à disposição.

O Ceará, por sua vez, é o nono colocado, com 18 pontos, e chega embalado após vitória no clássico contra o Fortaleza na última rodada. No entanto, o técnico Léo Condé terá de lidar com dois desfalques: Pedro Raul e Pedro Henrique estão fora por suspensão.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Aylon.

Técnico: Léo Condé.

CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, José Martínez e Rodrigo Garro; Talles Magno e Héctor Hernández.

Técnico: Dorival Júnior.

Juiz: Paulo Cesar Zanovelli (MG).

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, às 19h30 (Prime Video).