Parque passa a levar nome de Oswaldo Dias em Mauá

Neste 13 de julho de 2025, data em que completaria 83 anos, o espaço verde com mais de 500 mil metros quadrados de Mata Atlântica ganhou oficialmente seu nome: Parque Natural Municipal Prefeito Oswaldo Dias.

O evento contou com a presença do prefeito Marcelo Oliveira, da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Fernanda Oliveira, do vice-prefeito, Juiz João, dos deputados estaduais Rômulo Fernandes e Luiz Fernando Teixeira, do deputado federal Vicentinho, além de vereadores, secretários, representantes do recém-criado Instituto Oswaldo Dias e lideranças comunitárias.

No deck localizado na entrada do parque, onde crescem aguapés e a natureza se impõe com delicadeza, famílias, autoridades, antigos colaboradores e admiradores de Oswaldo se reuniram para celebrar não apenas uma homenagem, mas um legado.

“Esse é um espaço que dá orgulho de ter em nossa cidade, e este dia vai ficar marcado para sempre na memória”, afirmou o prefeito Marcelo Oliveira, visivelmente emocionado. “Tudo o que eu falar ainda será pouco diante da grandeza do que o Oswaldo significou para Mauá. Ele fez uma grande diferença, é reconhecido por todos, uma referência. Quando ele assumiu, esse terreno era um imbróglio — a dívida girava em torno de R$ 30 milhões. Queriam construir prédios aqui. O Oswaldo fez um trabalho magnífico e reduziu a dívida para R$ 2 milhões. Essa homenagem também marca essa luta. Uma obra não deve ser medida apenas pela construção em si, ela representa valores. Isso é legado, e aprendemos muito com ele.”

Ao lado das falas políticas, Celma Dias, viúva de Oswaldo, se emocionou. “Momento de muita emoção, o coração está explodindo de gratidão e saudade. Que saibamos aproveitar esse espaço de saúde, lazer e convivência. Uma linda homenagem para que possamos exaltar e celebrar o legado deixado pelo Oswaldo”, disse ela, sendo aplaudida por todos ao redor, acompanhada dos filhos Letícia, Leandro e Lilian.

O sentimento também foi compartilhado por quem frequenta o parque. Humberto Darela, morador da cidade e visitante assíduo do local, resumiu com simplicidade: “Amo esse espaço. Venho sempre, de vez em quando com as minhas netas. Achei justa a homenagem. O Oswaldo foi um ótimo prefeito”, concluiu.