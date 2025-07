Marcelo Oliveira visita Lula e garante recursos

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), desembarcou nessa terça-feira (15) em Brasília direto para um café com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na bagagem, o petista levou demandas, projetos e a esperança de quem sabe que os tempos de portas fechadas ficaram no passado. O prefeito saiu otimista: os recursos federais prometidos para a cidade serão liberados em breve, Marcelo Oliveira afirma que a ponte aérea entre Mauá e Brasília já trouxe importantes conquistas, ligação que deve ser intensificada com a abertura da Sala Grande ABC na Capital federal, a qual proporcionará melhor estrutura durante a estadia em Brasília. Segundo o prefeito, o diálogo com o governo federal e o trabalho sério resultam em melhorias concretas para a população.

BASTIDORES

Proteção ao idoso

Ex-policial civil, o vereador em São Caetano Marcel Munhoz (Progressistas-foto) tem como um das principais bandeiras de seu mandato a segurança pública. Nesta esteira de atuação, por meio de indicação ao prefeito Tite Campanella (PL) e ao secretário de Estado de Segurança, Guilherme Derrite (Progressistas), o parlamentar solicitou a abertura de uma delegacia especializada na proteção aos idosos. O legislador justifica que a cidade tem grande parte da sua população nas faixas da terceira e quarta idades – esta última, a partir dos 80.

Celebração

Prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL) entrou em polvorosa. A felicidade externada, acompanhada por poucas testemunhas, deu-se após a aprovação da contabilidade do Instituto de Previdência da cidade pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) referente ao período de 2023. Explica-se o entusiasmo: a saúde financeira do Instituto sempre foi uma das bandeiras do chefe do Executivo, assim como havia sido na época de seu pai, Clóvis Volpi (PSD).

Smart Sampa

Secretário de Segurança Urbana da Capital, Orlando Morando celebra o número de prisões efetuadas com auxílio das câmeras de reconhecimento facial do Smart Sampa – que serviu de modelo ao programa que São Caetano inaugura no sábado. Segundo o ex-prefeito de São Bernardo, o sistema de vigilância eletrônica contribuiu com a prisão de 1.444 pessoas. “Dá pra encher quase três presídios”, ilustrou.

De volta?

Uma visita improvável movimentou os bastidores da Câmara de São Caetano nessa terça-feira (15). O presidente do Legislativo, Carlos Humberto Seraphim (PL), recebeu o ex-prefeito Paulo Pinheiro (União Brasil) – que governou a cidade de 2013 a 2016, época em que estava filiado ao MDB –, que estava sumido dos holofotes políticos, para uma conversa em seu gabinete. Na pauta, segundo o liberal, foram abordados assuntos relacionados à saúde pública – os dois são médicos –, medicina humanizada e os desafios para “continuar promovendo qualidade de vida à população”. A visita ocorreu no mesmo dia em que documentos que subsidiam a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) contra o também ex-chefe do Executivo José Auricchio Júnior (PSD), antigo desafeto, chegaram à Casa. Nos bastidores, o episódio levantou dúvidas sobre se Pinheiro ensaia um retorno ao cenário político. A ver.