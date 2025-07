Acordo eleva Eric Silva à presidência do PT andreense

O PED (Processo de Eleição Direta) do PT de Santo André chega ao fim. Após acordo interno, Eric Silva, vencedor do primeiro turno do pleito, é eleito presidente do diretório e ocupará a partir de setembro o lugar de Antonio Padre, em mandato de quatro anos.

O consenso ocorreu após reunião com as lideranças das outras chapas inscritas no processo de escolha e de Sergio Verginio, o Serginho, retirar o nome da disputa do segundo turno, que ocorreria no dia 27. Entretanto, apesar de pregarem a “unidade”, os petistas documentaram a decisão em plenária ocorrida ontem à tarde na Câmara.

No documento ao qual o Diário teve acesso, algumas cláusulas do acordo indicam que o diretório municipal terá 36 membros e a executiva será composta por 13 pessoas. Os cargos serão ocupados “respeitando rigorosamente a proporção de gênero, cotas raciais e de juventude, conforme estabelecido pelo diretório nacional”, trouxe trecho da minuta.

Processos internos serão realizados para definir cargos e quem serão as pessoas indicadas para cada vaga.

“Sempre trilhamos o caminho da unidade, fortalecimento da entidade e dos agrupamentos internos do PT. Precisamos ter diálogo e consenso para fortalecer o PT de Santo André e olhos voltados para reeleição do (presidente Luiz Inácio) Lula (da Silva - PT)”, disse Serginho.

“Nossas divergências ficaram no passado, na eleição. Acabou. Agora, vamos olhar para a frente. O PT move nosso amor, nossa raiva. Nosso desafio é a reeleição do presidente Lula. Isso está colocado”, disse Silva, ao destacar a reaproximação das bases e da periferia.

