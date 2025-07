Cadastro e Polo de Empregabilidade abrem portas para a inclusão

A Sedef (Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida) de São Caetano está lançando o programa de Cadastro Municipal da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida e o PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva) para abrir caminhos de inclusão.

O Cadastro Municipal da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida servirá para além de documentar, poder ser realizado um censo com mais precisão. A Sedef tem o objetivo de obter informações fundamentais sobre o perfil da população, os tipos de deficiências existentes e as necessidades que podem e devem ser atendidas por meio de novas ações e programas municipais.

Para realizar o cadastro, deve ser preenchido um questionário que pode ser acessado pelo site da prefeitura até o dia 25 de julho. O site possui recursos de acessibilidade, incluindo tradução em Libras e audiodescrição.

Já o PEI, tem o propósito de auxiliar a população com deficiência a buscar oportunidades de emprego através do programa. Para os interessados em participar, deve encaminhar o currículo à Sedef, seja por e-mail: [email protected]; ou, pessoalmente, na rua Major Carlos Del Prete, 651, bairro Centro.

O projeto foi implantado graças a uma parceria entre a prefeitura de São Caetano e o Governo do Estado. O PEI faz parte do programa estadual Meu Emprego Inclusivo, que tem o intuito de promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Os técnicos do PEI realizam entrevistas individuais para mapear as habilidades e o perfil profissional do candidato previamente cadastrado na Sedef. As entrevistas são realizadas na Sedef, a partir da convocação dos candidatos que enviaram sua documentação presencialmente ou pelo site.