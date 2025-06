São Bernardo entrega primeiro selo Empresa Amiga do Autista

A Prefeitura de São Bernardo irá entregar nesta quarta-feira (18) o primeiro certificado do Selo Empresa Amiga do Autista, criado em abril. O diploma será concedido para a Datamace Informática. O objetivo da medida é incentivar empresas a adotarem política interna de oferta de emprego para pessoas com TEA. O projeto, que já se tornou lei na cidade, foi aprovado pela Câmara no dia 2 de abril, data em que é comemorado o Dia Mundial do Autismo.

Entre as iniciativas consideradas para alcançar o reconhecimento com o Selo Empresa Amiga do Autista estão a reserva de vagas para contratação de funcionários com TEA, capacitação para o exercício de funções de maior remuneração e a promoção ou patrocínio a eventos culturais dirigidos ao segmento.

“Inclusão não pode ficar nas palavras, é preciso ação efetiva para transformar a sociedade, e nada melhor do que emprego para dar dignidade e respeito, possibilitando condições de obtenção de renda a esse público e novas oportunidades no mercado de trabalho”, disse o prefeito Marcelo Lima (Podemos).

Empresa especializada em soluções integradas para gestão de Recursos Humanos, a Datamace está instalada em São Bernardo há 38 anos, na Vila Olga, e conta com 96 funcionários, um deles com TEA, Leoni Frazão de Oliveira, de 17 anos.