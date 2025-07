Lula recebe Marcelo Oliveira e garante investimentos para Mauá

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), foi recebido nesta terça-feira (15) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília. O encontro reafirma a aproximação entre o município e o governo federal na busca por recursos e projetos estruturantes para a cidade.

"Desde 2023, o presidente Lula reabriu as portas do governo federal aos municípios, com o objetivo de ajudar as pessoas e cuidar do nosso povo. Ele garantiu que, em breve, serão liberados os recursos já assegurados para realizarmos os projetos estruturantes da nossa cidade", declarou Marcelo Oliveira após a reunião.

O prefeito destacou que a constante articulação com Brasília tem trazido resultados concretos. "Essa ponte aérea entre Mauá e Brasília já trouxe importantes conquistas. Estamos licitando nossa quinta UPA, avançamos com a nova Policlínica e a UBS do Jardim Luzitano. São exemplos claros de como o diálogo com o Governo Federal e o trabalho sério resultam em melhorias concretas para a população", completou.

A agenda em Brasília conta com a participação de outros representantes do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que inaugura, oficialmente nesta terça a Sala Grande ABC na Capital federal. O espaço, localizado no Victoria Office Tower, nas proximidades da Esplanada dos Ministérios, foi criado para ampliar a presença institucional da região na capital federal, oferecendo suporte a prefeitos, secretários e equipes técnicas durante compromissos oficiais junto aos Três Poderes.

LEIA TAMBÉM

Consórcio inaugura Sala Grande ABC em Brasília na terça