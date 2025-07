Consórcio inaugura Sala Grande ABC em Brasília na terça

Passados cinco anos, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC retorna a Brasília na próxima terça-feira (15), com a promessa de que a articulação próxima ao Palácio do Planalto e ao Congresso Nacional não se diluirá mais uma vez por rixas políticas entre prefeitos da região. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (10) pela assessoria da entidade, que também apresentou uma nova identidade visual no convite, que será padronizada.

Denominado Sala Grande ABC, o novo espaço ficará localizado no edifício Victoria Office Tower, que fica a cerca de dois quilômetros da Esplanada dos Ministérios e quase três quilômetros para a Câmara Federal e Senado, ambos com deslocamento de carro previsto em cerca de cinco minutos. Segundo nota da entidade, são esperadas as presenças, além dos sete prefeitos consorciados, de representantes do governo federal e do Congresso Nacional.

“A instalação da Sala Grande ABC na Capital federal retrata o atual cenário de união entre as cidades do Grande ABC e a Capital paulista, reforçando o compromisso com o fortalecimento institucional e a articulação de políticas públicas em benefício dos mais de 2,5 milhões de habitantes dos sete municípios que integram a região”, disse o presidente do Consórcio Intermunicipal e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos).

Integrante convidado do grupo de colegiados da entidade desde março, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), confirmou presença na solenidade em Brasília, de acordo com a assessoria de comunicação do Consórcio Intermunicipal. Desse modo, o emedebista é esperado ao lado dos homólogos da região Marcelo Lima, Gilvan Ferreira (PSDB, Santo André), Tite Campanella (PL, São Caetano), Taka Yamauchi (MDB, Diadema), Guto Volpi (PL, Ribeirão Pires) e Akira Auriani (PSB, Rio Grande da Serra).

Entre os temas que devem ser debatidos, Marcelo Lima sinalizou que o serviço de mototáxi pode ser um dos debates, após o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) condicionar a liberação do transporte por moto via aplicativos, como Uber e 99, aos municípios, que conta com Nunes como o maior opositor à modalidade. “Vamos fazer a reunião do Consórcio no dia 15 para tomar uma decisão em conjunto para a regionalidade”, garantiu o presidente ao Diário, há uma semana.

Com custo previsto de R$ 7.000 mensais para locação e internet, a Sala Grande ABC resgata uma ideia que não é nova, mas que esbarrou anteriormente em dois entraves: a pandemia da Covid-19 e o racha entre prefeitos da região. A sede da entidade em Brasília chegou a ser inaugurada em junho de 2017, pelo então comandante do Consórcio Intermunicipal e prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (sem partido), com funcionamento até maio de 2020, já no auge da proliferação do coronavírus.

Entretanto, a Covid-19 teve como aliada a disputa pela liderança regional entre os prefeitos da ocasião, principalmente entre o andreense Paulo Serra (PSDB) com Morando e o chefe do Executivo são-caetanense, José Auricchio Júnior (PSD). A fissura política cresceu e atingiu em cheio o Consórcio Intermunicipal, resultando nas saídas de São Bernardo e São Caetano do colegiado, oficializadas no início de 2023. Os dois municípios somente regressaram ao grupo de prefeitos neste ano.

Cenário oposto prega Marcelo Lima, que quando é questionado sobre a irmã mais velha da Sala Grande ABC, enaltece que os tempos de “vaidades” entre os prefeitos teve a sua página virada.

NOVA IDENTIDADE

Junto ao convite para a celebração do espaço em Brasília, chamou a atenção o novo padrão visual do Consórcio Intermunicipal. Ao invés da tradicional arte com as sete andorinhas, criada pelo designer Chico Homem de Melo, representando cada cidade da região, agora as representações têm formato de setas, direcionadas para cima, ainda parecendo aves. Também houve mudanças na tipografia da nomenclatura da entidade.

De acordo com informações via instituição, o rebranding, processo que visa renovar a imagem de uma marca, já se encontra presente na Sala Grande ABC e, gradualmente, será expandido para a sede do Consórcio Intermunicipal e materiais visuais.