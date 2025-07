Padrasto acusado de envenenamento em São Bernardo é liberado

Admilson Ferreira dos Santos, 52, acusado de envenenar o enteado, Lucas da Silva Santos,19 anos, foi liberado na noite desta terça-feira (15), após passar o dia no 8°DP (Distrito Policial) de São Bernardo. A Justiça avalia o pedido de prisão preventiva solicitado pela Polícia Civil. O padrasto prestou depoimento na parte da manhã e realizou exame toxicológico durante a tarde.

Santos foi solto enquanto aguarda decisão judicial sobre o caso. Ele é o principal suspeito de tentativa de homicídio que deixou Lucas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave. O jovem está internado no HU (Hospital de Urgência) de São Bernardo desde sábado (12) após consumir bolinhos de mandioca que supostamente estariam envenenados.

A delegada responsável pelo caso, Liliane Dorett, destacou que o padrasto mantinha um relacionamento de muita intimidade com Lucas e a motivação do crime seria ciúmes. Segundo depoimentos à polícia, o jovem iria sair de casa para morar em outra cidade por conta de um novo trabalho. Dorett, acredita ainda que o padrasto teria abusado sexualmente de pelo menos dois enteados.

Até o início da tarde desta terça-feira (15), a principal suspeita do caso era a irmã de Admilson, Cláudia Pereira dos Santos Daliessi, 43, que preparou e enviou os bolinhos de mandioca para a família. Na sexta-feira (11), o padrasto, a mãe, Rosemeire da Silva Santos, 52, o Lucas e o irmão mais novo, Thiago da Silva Santos, 17, consumiram os salgados. Porém, apenas Lucas passou mal.

Novas informações divulgadas pela polícia revelam que o próprio Admilson teria pedido para a irmã preparar os bolinhos e que ele mesmo teria entregado individualmente para os familiares. No primeiro depoimento, realizado no último sábado, Cláudia confirmou que enviou cinco bolinhos de mandioca para a família do irmão e negou ter envenenado o alimento. No depoimento, a tia disse que também ingeriu salgados com seus familiares e animais de estimação e que ninguém teria passado mal.

