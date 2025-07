São Bernardo: padrasto diz em mensagem a pastor que pensou em matar enteado

Admilson Ferreira dos Santos, 52 anos, padrasto de Lucas da Silva Santos, 19, afirmou em mensagem enviada a um pastor da igreja que frequentava que pensou em matar o jovem. O conteúdo, disponibilizado pela polícia, foi enviado por WhatsApp dias antes do jovem ser internado em estado grave com suspeita de envenenamento.

“Pensei até em matar ele, mas Deus não deixou”, escreveu Admilson, que também relatou estar emocionalmente abalado. “O Lucas fez eu entrar em depressão, estou tomando tarja preta”, diz outro trecho da mensagem.

Na conversa, o padrasto se queixa do comportamento do jovem, afirma que ele estava “muito rebelde” e diz estar com problemas emocionais. Também menciona o uso de medicamentos controlados e diz que apenas “Deus” poderia ajudá-lo.

A Polícia Civil de São Bernardo solicitou a prisão preventiva de Admilson nesta terça-feira (15), após novas diligências e depoimentos indicarem que ele seria o responsável por envenenar o enteado. Inicialmente, a principal suspeita era a irmã do investigado, Cláudia Pereira dos Santos Daliessi, 43, que havia preparado os bolinhos de mandioca consumidos pela família na última sexta-feira (11), no bairro Alvarenga.

No entanto, segundo as investigações, Admilson teria pedido os bolinhos à irmã e ele mesmo foi quem os entregou a cada um dos familiares. Lucas foi o único a passar mal.

A delegada Liliane Doretto, do 8º DP, conduz a apuração e afirma que a motivação do crime pode ter sido passional. Depoimentos colhidos pela polícia apontam que o padrasto teria um relacionamento abusivo e íntimo com o jovem e que estaria com ciúmes após Lucas decidir sair de casa.