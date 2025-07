Veja a charge do 'Diário' para o dia 16 de julho de 2025

O Consórcio Intermunicipal inaugurou nesta terça-feira (15) em Brasília a Sala Grande ABC, localizada no Victoria Office Tower, próximo à Esplanada dos Três Poderes. Segundo o colegiado de prefeitos, o espaço reforça o novo momento de união e trabalho integrado entre as sete prefeituras da região e a Capital paulista, oferecendo estrutura para que prefeitos, secretários e técnicos utilizem durante agendas no Distrito Federal.

