Sala Grande ABC vira espaço de união suprapartidária

O Consórcio Intermunicipal inaugurou nesta terça-feira (15) em Brasília a Sala Grande ABC, localizada no Victoria Office Tower, próximo à Esplanada dos Três Poderes. Segundo o colegiado de prefeitos, o espaço reforça o novo momento de união e trabalho integrado entre as sete prefeituras da região e a Capital paulista, oferecendo estrutura para que prefeitos, secretários e técnicos utilizem durante agendas no Distrito Federal.

A agenda de terça-feira (15) se tornou encontro suprapartidário. Participaram, além de seis prefeitos do região – Tite Campanella (PL), de São Catano, foi a única ausência –, os deputados federais Alex Manente (Cidadania), Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), e Fernando Marangoni (União Brasil), bem como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT).

A reunião de lideranças de diversas legendas vem ao encontro do discurso adotado pelo presidente do Consórcio e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), que não vê cor partidária e que a entidade vive um novo cenário, de união e longe dos tempos de “vaidades” entre os prefeitos.

Luiz Marinho afirmou que presidiu o Consórcio por quatro anos e destacou momentos importantes da entidade, como o nascimento, sob a liderança do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel (PT), e a força do colegiado na conquista de obras para as cidades que não conseguiriam com o próprio orçamento em momentos de crise econômica,

Já Alex Manente considera muito importante a abertura do novo espaço. “Fortalece a região e coloca o Grande ABC no patamar adequado , uma das maiores economias do País”, pontuou o cidadanista.

Ricardo Nunes corroborou a declaração de Alex, reafirmando a importância da região e parabenizou Marcelo Lima por sua liderança à frente do colegiado, do qual participa como associado. “Tenho certeza que daqui (novo espaço) vão sair muitos frutos para a população”, afirmou.

Marcelo Lima destacou que o trabalho continua. “O Grande ABC agora tem aqui não só a bandeira. Tem o espaço dele em Brasília e no governo federal, para que possa fazer captação de recursos e projetos. De forma alguma vamos deixar esquecido o Grande ABC. É a região unida para entregar mais trabalho e qualidade de vida para a população”, destacou o podemista.

Com custo inicial previsto em R$ 7.000 mensais para locação e internet, a Sala Grande ABC resgata uma ideia que não é nova. A sede da entidade em Brasília chegou a ser inaugurada em junho de 2017, mas esbarrou em dois entraves: a pandemia da Covid-19 e o racha entre prefeitos da região. A entrega do espaça marca também a adoção de nova identidade visual. Ao invés da tradicional arte com as sete andorinhas, representando cada cidade da região, agora as representações têm formato de setas. Também houve mudanças na tipografia da nomenclatura da entidade.

