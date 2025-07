Nova série da HBO mostra primeira imagem de Rúbeo Hagrid

A HBO divulgou nesta terça-feira (15) a primeira imagem de Nick Frost vestido como Rúbeo Hagrid na nova série original de Harry Potter. O registro inédito foi feito durante as gravações nos estúdios da Warner Bros., em Leavesden, na Inglaterra.

A revelação veio um dia após o público conhecer Dominic McLaughlin no papel de Harry Potter. Além deles, o elenco da produção conta com a presença de Rory Wilmot como Neville Longbottom, Amos Kitson no papel de Duda Dursley, Louise Brealey como Madame Rolanda Hooch e Anton Lesser como Garrick Olivaras.

A nova versão cinematográfica do universo de Harry Potter, que está prevista para 2027, será uma série original da HBO, desenvolvida com a Brontë Film and TV e a Warner Bros. O roteiro e a produção foram realizados por Francesca Gardiner, com Mark Mylod na direção de diversos episódios e produção executiva. Além disso, J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts e David Heyman também fazem parte da equipe de produção executiva.

