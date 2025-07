Santo André receberá evento de qualificação profissional e inovação

Santo André terá evento do Giro Pro, ação do Governo de São Paulo para qualificação de profissionais e inovação no setor cultural e criativo da região, nesta quarta-feira (16) às 18h, no Cine Theatro Variedades Carlos Gomes.

O programa é uma ação estratégica, com o objetivo de garantir que a qualificação profissional chegue, de forma gratuita, para todas as regiões administrativas de São Paulo e a construção de um espaço de diálogo e troca, podendo reunir artistas e representantes locais em uma roda de conversa para promover a reflexão sobre o fazer artístico na cidade.

O Giro Pro é uma iniciativa do CULTSP PRO (Escolas de Profissionais da Cultura), um programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. O evento é gratuito e livre para todos os públicos, não precisa de inscrição prévia, e está aberto para receber a participação de representantes da cidade e municípios vizinhos.

Serão divididas em duas partes, a primeira, onde a equipe do programa irá realizar um masterclass para explicar o que é o CULTSP PRO e todas as escolas que fazem parte do projeto.

Já na segunda etapa, acontecerá o Seminário “Laboratório de Futuros”, que tem como foco o mapeamento do território, identificando as necessidades dos municípios, suas especificidades e vocações. Com isso, eles poderão qualificar e direcionar futuros atendimentos formativos voltados aos setores culturais e criativos em diferentes regiões do estado.

Além da troca de ideias, o encontro tem como objetivo criar pontes entre diferentes pessoas, perspectivas e experiências culturais, para assim, fortalecer as relações entre a comunidade artística e as esferas institucionais.

Serviço

Masterclass e Seminário Giro Pro em Santo André

Data: 16/7 (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Inscrições: entrada livre, sem necessidade de inscrição prévia