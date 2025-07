Região tem três escolas privadas entre as 100 com melhor colocação

A região do Grande ABC possui três escolas, todas privadas, entre as 100 melhores do ranking de desempenhos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024. Em 58° lugar está o Colégio COC, em São Bernardo, com 716,10 de pontuação; em 77°, a Escola Villare (nota 708,2), em São Caetano; e, em 96°, Liceu Jardim (702,08), em Santo André.

Os dados foram divulgados neste mês pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pelo exame. Participaram da prova do ano passado 718 escolas, das quais 6.462 são privadas (28,4%) e 16.256, públicas (71,6%), A melhor nota – 789,93 – foi do Farias Brito Colégio de Aplicação, em Fortaleza (CE).

Entre as públicas do Grande ABC, a classificação cai consideravelmente. Em 2.864° lugar está a Etec (Escola Técnica Estadual de São Paulo) Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Diadema (nota 613,65), em 3.133°, a Etec Júlio de Mesquita (609,59), em Santo André; em 3.742°, a Etec de Mauá (600,15); em 4.364°, a Etec Lauro Gomes (591,60), em São Bernardo; em 4.820°, o Colégio Universitário da Universidade Municipal de São Caetano (556,9); em 5.282°, a Etec Professora Maria Cristina Medeiros (579,54 ), em Ribeirão Pires; e, em 7.162, a Etec de Rio Grande da Serra (556,99).

