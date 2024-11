Inscrições no Enem crescem 10% em 1 ano no Grande ABC

Com cerca de 4,3 milhões de inscritos no País, o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 será realizado neste e no próximo domingo (3 e 12). O Grande ABC terá 45.703 candidatos neste ano, número que representa alta de 10% em comparação ao ano passado, com 41.561 participantes. Em relação a 2022, o crescimento é ainda maior, de 25%, já que 36.469 pessoas se candidataram naquele ano.

O Diário lista abaixo as principais instruções do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) para a realização das provas, a começar pelo local, sendo necessário o candidato acessar o site (https://enem.inep.gov.br/participante/) para conferência.

As provas serão aplicadas em dois dias distintos, com conteúdos específicos em cada um deles. Neste domingo, os estudantes farão as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas, totalizando cinco horas e 30 minutos de duração. No segundo dia, em 12 de novembro, será a vez de ciências da natureza e matemática, com uma carga horária de 5 horas. Em ambos os dias, os portões dos locais de prova estarão abertos das 12h às 13h (horário de Brasília), quando se fecham pontualmente. A aplicação das provas começa às 13h30, encerrando-se às 19h no primeiro dia e às 18h30 no segundo dia.

Para ingressar nas salas de aplicação, o participante deve portar uma caneta esferográfica preta e um documento de identificação oficial com foto. São aceitos RG (cédulas de identidade), carteiras profissionais expedidas por conselhos de classe, passaporte, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997. Além disso, o Inep também reconhece os documentos digitais como e-Título, CNH digital, RG digital e CIN Digital, desde que apresentados nos aplicativos oficiais Gov.Br. Embora o Cartão de Confirmação de Inscrição não seja obrigatório, o Inep recomenda que o candidato o leve aos locais de prova.

Aos participantes que solicitaram tempo adicional ou recursos específicos, o exame também trará adaptações. Candidatos que pediram tempo extra para realizar as provas terão o horário estendido até as 20h no primeiro dia e até as 19h30 no segundo. Já os participantes que requisitaram videoprova em Libras poderão realizar o exame até as 21h no primeiro dia e até as 20h30 no segundo. Todos os candidatos, independentemente de necessidades específicas, serão monitorados quanto ao tempo de prova com a presença de marcadores visuais em cada sala.

Em caso de problemas logísticos durante a aplicação, como falhas no sistema, ou se o participante for acometido por uma das doenças infectocontagiosas listadas em edital na semana anterior aos dias de prova, será possível solicitar a reaplicação do exame, diretamente na Página do Participante. Cada solicitação será analisada individualmente pelo Inep, que decidirá pela viabilidade da nova oportunidade. No entanto, o órgão alerta que, caso o participante alegue indisposição ou algum problema de saúde durante a prova, mas permaneça na sala, ele não poderá solicitar reaplicação ou continuar o exame em outra data.

GABARITO

Os gabaritos das provas objetivas serão disponibilizados no portal do Inep no dia 20 de novembro de 2024, oferecendo uma oportunidade para que os candidatos possam revisar suas respostas e obter uma estimativa preliminar de desempenho. Já os resultados finais e individuais estarão acessíveis no dia 13 de janeiro de 2025, mediante login único na Página do Participante. Vale ressaltar que os resultados do Enem serão divulgados exclusivamente pelo portal do Inep, e cabe ao próprio participante decidir sobre o uso de sua nota.

A nota do Enem é essencial para a participação em programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), além de ser aceita por instituições privadas de ensino do Brasil e de Portugal.

SIMULADO GRATUITO É OFERECIDO EM SANTO ANDRÉ