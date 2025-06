Ana Carolina quer explicações do Metrô sobre a Linha 20 no Grande ABC

Matéria atualizada às 21h30

Presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), de Santo André, obteve a aprovação de requerimento, ontem, para que o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, e o diretor-presidente do Metrô, Julio Castiglioni, compareçam ao colegiado para dar explicações a respeito dos andamentos do projeto da Linha 20-Rosa. Os parlamentares querem explicações sobre o início das obras do ramal que interligará o Grande ABC à Zona Oeste da Capital.

De acordo com o documento, Assalve e Castiglioni serão convidados a comparecer à comissão, para uma audiência com data a ser definida pelo próprio colegiado, a fim de prestarem informações sobre os estudos da Linha 20-Rosa, que partirá de Santo André, passando por São Bernardo, até à Estação Santa Marina, em São Paulo. O eixo terá 24 estações distribuídas ao longo de 31 quilômetros de trajeto.

“O convite é de extrema urgência. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reafirmou várias vezes a intenção de iniciar a construção da Linha 20-Rosa a partir de Santo André, o que trará importantes benefícios para a mobilidade urbana e para a economia da região. Ter clareza sobre o projeto e a data de início das obras é fundamental para todo o Grande ABC”, ressaltou Ana Carolina Serra.

Mesmo com as palavras do governador, ainda não há a confirmação oficial da Secretaria de Transportes Metropolitanos a respeito de qual ponta do percurso receberá as primeiras intervenções do futuro ramal metroviário. Em fevereiro, Assalve assegurou ao prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) e para Ana Carolina que publicaria o DUP (Decreto de Utilidade Pública), essencial à desapropriação de imóveis para a expansão da rede metroferroviária ao Grande ABC, em até sete dias, para Santo André. Quatro meses após a projeção, nada saiu.

Por outro lado, a região onde estará fixada a Estação Santa Marina já obteve a liberação do certificado em março, o que aumenta o temor de que as obras da Linha 20-Rosa se iniciem por São Paulo, ao invés de por Santo André, contrariando as palavras do governador. O Grande ABC espera pela chegada do Metrô desde o falecido projeto da Linha 18-Bronze, que circularia entre São Bernardo e a Estação Tamanduateí, na Capital, mas pereceu para que o trajeto fosse preenchido por um sistema de BRT (Bus Rapid Transit), em atraso nas obras.

A Linha 20-Rosa possibilitará à população da região acessos rápidos a outros serviços metroferroviários, como às linhas 1-Azul. 4-Amarela, 5-Lilás, 7-Rubi e 8-Diamante.

