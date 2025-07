São Bernardo se destaca na ginástica e atletismo e segue perto dos líderes

O quarto dia da 67ª edição dos Jogos Regionais foi de conquistas expressivas para São Bernardo. A cidade garantiu o título geral no atletismo tanto no feminino quanto no masculino, além de subir ao lugar mais alto do pódio na ginástica artística feminina. No masculino, a equipe anfitriã ficou com o vice-campeonato da modalidade.

A delegação conquistou uma série de vitórias em provas de pista e campo no atletismo. Mayron Lucas Gomes foi um dos destaques ao vencer os 110m e o lançamento do disco. Lucas Barbosa Santos foi o vencedor no Salto em Altura. Entre as mulheres, Soraya Camilly Monteiro mostrou versatilidade ao vencer o salto em distância e o lançamento do dardo. Além disso, a cidade teve bom desempenho coletivo no revezamento 4x400m, com o ouro.

O desempenho geral da delegação foi dominante: a cidade terminou em primeiro lugar nas classificações finais tanto no feminino (219 pontos) quanto no masculino (282 pontos).

Na ginástica artística, São Bernardo alcançou a primeira colocação por equipes com 140,031 pontos. Allanys Melyssa Brito dos Santos foi campeã na trave (12,100) e ficou com a prata no individual geral. Rebeca da Silva Procopio venceu no solo (12,066) e ficou em segundo no salto. Beatriz Ferreira Lima conquistou o ouro nessa mesma prova com 13,300. Na classificação individual geral, São Bernardo ainda garantiu o terceiro lugar com Giulia Idalgo do Nascimento.

Já no vôlei de praia feminino, São Bernardo ficou fora do pódio ao ser superado por Diadema por 2 sets a 0 na disputa pelo terceiro lugar. Ao fim da última parcial da competição, São Bernardo aparece em terceiro lugar geral com 90 pontos, atrás apenas de Santos (132) e Praia Grande (111). Diadema é a quinta colocada com 34 pontos, já Mauá é a décima, 12. São Caetano fecha o dia na 12ª posição, com 7.

Por equívoco da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de São Caetano, o Diário informou incorretamente na edição de sábado (12) que atletas da cidade não disputariam esta edição do evento.

DECISÕES

Algumas das finais dos Jogos Regionais continuam a movimentar São Bernardo hoje. O futsal feminino livre terá as partidas decisivas a partir das 10h no Ginásio MESC (Avenida Robert Kennedy, 2113 – Jardim Beatriz). Já a malha define seus campeões às 9h30 no Clube Esportivo Vila Baeta (Rua Maria de Fátima, 504 – Baeta Neves), logo após a disputa pelo terceiro lugar.

O tênis feminino sub-21 inicia os jogos finais às 9h no Tênis Clube (Rua Tietê, 255 – Vila Vivaldi), enquanto o voleibol masculino livre terá suas decisões às 8h30 e 10h, no Ginásio Paulo Cheidde (Rua Dona Julia Cesar Ferreira, 270 – Baeta Neves).

As partidas finais do xadrez, em todas as categorias, ocorrem a partir das 9h no Centro de Xadrez da Arena Olímpica (Rua Tiradentes, 1845 – Santa Terezinha).