Santos recebe o líder Flamengo para tentar se afastar do Z-4 do Brasileirão

Flertando novamente com o rebaixamento, o Santos entra em campo nesta quarta-feira (16), às 20h, na Vila Belmiro, com a missão de somar pontos diante do líder Flamengo e se afastar da zona da degola do Brasileirão.

O Peixe ocupa atualmente a 16ª colocação da competição, com 11 pontos – é o primeiro time fora do Z-4. Apesar da campanha, vem embalado pela vitória por 3 a 1 sobre a Desportiva Ferroviária-ES, em amistoso. Um dos gols foi marcado por Neymar, de pênalti.

O técnico Cléber Xavier ainda lida com os desfalques de Gabriel Schmidt e Rollheiser para a 14ª rodada da competição, mas contará com as estreias do volante Willian Arão e do lateral Igor Vinícius.

Do outro lado, o Flamengo lidera o torneio com 27 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Na rodada anterior, venceu o São Paulo em casa por 2 a 0.

LEIA TAMBÉM:

Neymar treina faltas e anima torcida do Santos contra o Flamengo



A única baixa na equipe comandada por Filipe Luís é o atacante Pedro, cortado por indisciplina.

FICHA TÉCNICA

SANTOS

Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Guilherme e Deivid Washington.

Técnico: Cléber Xavier.

FLAMENGO

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

Técnico: Filipe Luís.

Juiz: Felipe Fernandes de Lima (MG).

Local: Vila Belmiro, em Santos, às 20h (Premiere).