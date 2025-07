Neymar treina cobranças de falta e vira esperança do Santos contra o Flamengo

O Santos realizou nesta segunda-feira, no CT Rei Pelé, mais uma atividade visando o confronto com o Flamengo, marcado para quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro. O elenco alvinegro participou de um trabalho tático seguido por atividades específicas de bola parada. Neymar, mais uma vez, foi o centro das atenções: participou ativamente do treino e mostrou boa forma nas cobranças de falta, com alto aproveitamento nas finalizações.

Além do camisa 10, o volante Willian Arão também esteve em campo. Ele ficou fora da vitória por 3 a 1 sobre a Desportiva Ferroviária, na última quinta-feira, por conta de um reforço muscular, mas treinou normalmente nesta segunda. Já Cleber Xavier terá dois desfalques confirmados: o volante João Schmidt e o meia Benjamín Rollheiser, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência é que o Santos mantenha a base da equipe que iniciou o último amistoso em Cariacica. A provável escalação tem: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Deivid Washington e Guilherme. O clube ocupa atualmente a 16ª colocação do Brasileirão, com 11 pontos, e encara o duelo contra o Flamengo como uma chance crucial para se afastar da zona de rebaixamento.

Fora das quatro linhas, a noite desta segunda-feira também foi movimentada. Em um dos salões da Vila Belmiro, aconteceu uma audiência pública para discutir o projeto do novo estádio do Santos. Em sua fala inicial, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que a demolição do estádio só ocorrerá quando o clube tiver assegurado a captação integral dos recursos para a obra - estimada em R$ 600 milhões.

"O Santos não quebrará um tijolo da Vila Belmiro apenas com o seguro, que é obrigatório. Só faremos quando atingir o valor total da obra. Quando alcançarmos o valor da obra, o Santos terá segurança", declarou Teixeira. O dirigente também evitou estabelecer prazos e reforçou que a prioridade é garantir a viabilidade financeira total da arena antes de qualquer avanço estrutural.

A expectativa é de que o projeto da nova casa santista siga em discussão ao longo das próximas semanas, enquanto a equipe em campo tenta retomar o rumo no campeonato.