10 coisas para fazer com as crianças nos parques da Universal

Os parques da Universal em Orlando e Hollywood, nos Estados Unidos, contam com atrações legais para viajantes de todas as idades. Abaixo, conheça 10 atividades imperdíveis para se divertir com as crianças nos complexos de lazer.

O que fazer com as crianças nos parques da Universal

1. Um dia de diversão no Volcano Bay

O Universal’s Volcano Bay, um dos parques do complexo Universal Orlando Resort, permite se divertir e relaxar enquanto os pequenos gastam energia. O complexo oferece várias áreas de diversão e brincadeiras, como o Runamukka Reef, onde crianças de qualquer idade podem curtir gêiseres borbulhantes, pistolas de água, escorregadores e baldes gigantes de água. Decorado com criaturas marinhas e algas, este espaço é o point mais divertido do pedaço.

2. Voar na bicicleta de E.T. Adventure

A atração é uma oportunidade para que os adultos mostrem aos pequenos um pouco das suas memórias mais marcantes da infância. Localizada no parque Universal Studios Florida, dentro do Universal Orlando Resort, a atividade permite explorar aventuras temáticas e andar na bicicleta do personagem E.T., que foi um sucesso absoluto nos anos 1980.

3. Café da manhã no Voodoo Doughnut

As crianças amam começar o dia de diversão no Voodoo Doughnut, no Universal’s CityWalk – tanto no de Hollywood quanto no de Orlando. O local produz donuts deliciosos e de diversos sabores. Além disso, eles contam com diferentes formatos, que vão desde a tradicional rosquinha redonda até bonequinhos.

4. Brincar com os personagens na Superstar Parade

Vale a pena fazer uma pausa na tarde para dançar, se divertir um pouco e acenar para os personagens. Na Superstar Parade, desfile que acontece todos os dias no parque Universal Studios Florida, as crianças veem de perto todos os seus personagens preferidos, incluindo os bichinhos de Pets – A vida secreta dos bichos, o famoso filme da Illumination.

5. Virar um pet

No parque Universal Studios Hollywood, que fica na Califórnia, é possível se transformar em um dos bichinhos do filme Pets. Ttoda a família se junta a Max, Duke, Gidget e Snowball em uma jornada pelas ruas de Nova York enquanto se prepara para ser adotado e recebido em sua nova casa.

6. Gastar energia na Seuss Landing

A área colorida do Universal’s Islands of Adventure, um dos parques da Universal Orlando, é o lugar perfeito para os pequenos gastarem energia extra durante o dia. Ali, é possível observar ilustrações do Dr. Seuss, que eram conhecidas por suas linhas curvas e inclinadas. Por isso, os criativos da Universal curvaram cada linha que podiam em Seuss Landing. Isso significa que não existe uma só linha reta nesta área. As atrações favoritas das crianças são The Cat in the Hat, Caro-Seuss-el e One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish.

7. Sobrevoar o parque em um Pteranodonte

A Pteranodon Flyers, localizada no Universal’s Islands of Adventure, é um prato cheio para a criançada que ama atrações de dinossauros. A aventura leva os visitantes em um voo sob as asas de um dinossauro. Lá de cima é possível ver todo o parque temático.

8. Dançar muito com os personagens da Dreamworks

Instalada na área KidZone do Universal Studios Florida, a atração DreamWorks Destination é uma experiência de personagem inédita, onde toda a família – principalmente as crianças – brincam e dançam ao lado dos personagens dos filmes Trolls, Madagascar, Kung Fu Panda e muito mais. Músicas conhecidas de vários filmes da DreamWorks são tocadas para que os pequenos tirem fotos divertidas e se remexam muito.

9. Dominar um Hipogrifo

Essa montanha-russa ao ar livre é perfeita para iniciar os pequenos mais aventureiros em atrações radicais nos parques da Universal. A Flight of the Hippogriff, no Universal’s Islands of Adventure, tem reviravoltas um pouco mais íngremes e conta com trilhos que passam por árvores e florestas mágicas. As crianças amam o cenário, com plantação de abóboras e a cabana do Hagrid, um dos personagens mais queridos da saga Harry Potter.

10. Aprontar todas com os Minions

Na Despicable Me Minion Mayhem, que fica no Universal Studios Florida, a galera é recrutada para “amarelar” e virar um Minion. A atração é uma experiência que simula movimento em uma sala com efeitos 4-D. Ali, é possível se deparar com elementos como vento, névoa, água e aromas.

Já no parque na Califórnia, além da Despicable Me Minion Mayhem, as crianças podem se divertir na Super Silly Fun Land, uma área de brincadeiras ao lado da atração. Este local ao ar livre, com tema colorido e interativo inspirado em Minion, é uma interpretação literal do parque à beira-mar que aparece no filme Meu Malvado Favorito.

