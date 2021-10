Quer aprender Excel básico? Escola dá 10 mil bolsas de estudo

Da Redação

Do 33Giga



07/10/2021 | 12:18



A Escola de Negócios Voitto liberou 10 mil bolsas de estudo para o Curso de Introdução ao Excel. As inscrições podem ser realizadas até o final de outubro e as aulas são realizadas na modalidade online.

“Sabemos que algumas coisas acabam sendo quase que obrigatórias no currículo, por isso, optamos por abrir para todos o Curso de Introdução ao Excel“, afirma Maytê Pereira, Head de Parcerias da Voitto. “É difícil ver uma vaga que não peça o básico de Excel. A ideia é dar um suporte para que as pessoas possam aumentar suas chances no mercado de trabalho e diminuir o número de trabalhadores sem emprego.”

Além desse projeto, a Voitto apoia mais de 20 ONGs de diferentes frentes, disponibilizando ensino profissionalizante para as pessoas atendidas por essas entidades e também para todos os colaboradores dessas instituições. Para se cadastrar no curso de Excel basta acessar https://www.voitto.com.br/digital/introducao-ao-excel e utilizar o cupom QUEROMEUEXCELVOITTO.