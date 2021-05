10 filmes e séries de zumbis para assistir no streaming

Marcella Blass

31/05/2021



A temática zumbis sempre foi uma das queridinhas de Hollywood e, mais recentemente, tem ganhado espaço também no streaming. Por abrir espaço para explorar não apenas os gêneros Ação, Aventura e Terror, esse universo já provou bastante democrático – funcionando muito bem com elementos de Comédia, Drama e até Romance.

Na lista abaixo, o 33Giga te mostra 10 filmes e séries sobre zumbis que mostram o mundo pós-apocalíptico nas mais variadas perspectivas. Confira:

Netflix

Após um surto de zumbis em Las Vegas, um grupo de mercenários se aventura em uma zona de quarentena para tentar realizar o maior assalto de todos os tempos.

Um grupo embarca em uma perigosa jornada pelo país para levar o único sobrevivente de uma epidemia zumbi a um centro de pesquisas.

Conta a história de um príncipe herdeiro que é enviado numa missão suicida para investigar uma misteriosa praga que tem assolado o país. A verdade ameaça o reino quando se descobre um misterioso surto de zumbis. A série mistura elementos históricos com ação.

Nesta animação, um órfão de 13 anos se junta aos amigos para sobreviver ao apocalipse depois que sua cidade é invadida por monstros e zumbis.

Em meio a um apocalipse zumbi na Austrália, um pai desesperado busca alguém disposto a proteger sua filha pequena.

Prime Video

Depois que um mal transforma a maior parte da humanidade em zumbi, um pequeno grupo de sobreviventes encontra refúgio em um shopping. É apenas uma questão de tempo para que os mortos-vivos cheguem, e a comida está acabando.

A série leva ao começo do apocalipse zumbi de The Walking Dead: uma época na qual o mundo estava mudando rapidamente devido a causas ainda desconhecidas e antes que alguém pudesse entender exatamente o que estava acontecendo. Uma época na qual a existência, com todos a tinham conhecido, se alterou de forma nunca antes imaginada.

Quando um surto de uma infecção mortal que transforma as pessoas em zumbis violentos se espalha, um grupo de combatentes experientes da unidade “leão-marinho” luta com um exército de mortos-vivos para tentar salva a cidade.

Após o apocalipse, a sobrevivente Julie é resgatada de um ataque de zumbir por R, que é um morto-vivo, mas com consciência. No entanto, à medida em que o relacionamento se desenvolve, R aparentemente começa a se tornar humano novamente.

Um grupo de adolescentes que vivem em uma comunidade protegida dos perigos do apocalipse recebe uma mensagem que os inspira a deixar a segurança do único lar que eles já conheceram e embarcam em uma jornada pelo país para salvar seu pai.