DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Palmeiras se desfaz de 6º jogador pós-Mundial, pode ter novas saídas e busca reposições

13/08/2025 | 16:20
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Em plena fase de reestruturação de elenco, o Palmeiras se desfez de mais uma peça do seu plantel nesta quarta-feira. O lateral-esquerdo Vanderlan, revelado na base, foi contratado pelo Red Bull Bragantino nesta quarta-feira. A saída do atleta é a sexta baixa em relação ao grupo que disputou o Mundial de Clubes.

O cenário indica que o "desmanche" pode aumentar já que nomes como Marcos Rocha e Raphael Veiga estão no radar vários clubes. Na tentativa de contornar a situação para manter um grupo competitivo na briga pela Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, a diretoria busca reposições. O desafio, porém, é o fim da janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro.

Desde que o clube foi eliminado do torneio organizado pela Fifa, nos Estados Unidos, cinco nomes deixaram a agremiação: o goleiro Matheus, o zagueiro Naves, o lateral-direito Mayke, o meio-campista Rchard Ríos e o atacante Estêvão.

Atenta ao mercado, a diretoria palmeirense acertou a vinda do atacante paraguaio Sosa e do lateral-direito Khellven. Mais dois jogadores estão encaminhados. O goleiro Carlos Miguel, do Nottigham Forest, e o lateral-esquerdo Jefté, do Glasgow Rangers. Inciso, do Brighton, também interessa.

Em seu site oficial, o Bragantino oficializou a negociação do promissor lateral-esquerdo. Vanderlan, de 22 anos, assinou contrato até 31 de julho de 2030. "Quando o meu empresário disse que a proposta viria, não pensei duas vezes. Aceitei na hora", afirmou o jogador.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.