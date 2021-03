“Qual notebook, bom e barato, comprar?”

Sérgio Vinícius

26/03/2021 | 16:48



O leitor João entrou em contato com o 33Giga com uma dúvida bastante comum: “Qual notebook vocês indicam comprar?”. O internauta ainda informou que procurava uma máquina que tivesse bom desempenho para o dia-a-dia e, em especial, para transmissão de vídeo aulas, já que ele é professor.

Entre outras observações, João ainda especificou que não procurava um Mac. Ele não tinha preferência de marca – mas gostaria de uma máquina com Windows. E, claro, estava atrás de um notebook “bom e barato”, embora isso seja bastante subjetivo.

O 33Giga já falou bastante a respeito do assunto e publicou um texto que cobre, basicamente, tudo o que você precisa saber antes de comprar um notebook. Um deles pode ser lido aqui. Entretanto, como é um tema comum entre os leitores, a ideia a seguir é resumir, em tópicos, o que observar rapidamente para fazer a melhor escolha.

– Antes de qualquer coisa, separe o valor que deseja gastar. Com isso em mente, a escolha facilita um tanto. Esse é o primeiro passo para achar um notebook bom e barato.

– Marcas grandes e famosas são semelhantes em termos de produto. Entre elas, as que o 33Giga conhece e (até) indica: Dell, Samsung, Lenovo, Acer, Asus, Positivo.

– Você pode dar sorte ou azar com o notebook que você escolheu especificamente, mas são semelhantes. Por aqui, já avaliamos máquinas com ótimo desempenho ou com problemas diversos das mesmas marcas e com configuração semelhantes. Por isso, é sempre legal olhar o suporte.

– Telas menores de 15 polegadas, hoje em dia, tendem a ser ótima opção. Cabem na mochila com tranquilidade. Se a ideia é ter uma máquina de fácil transporte (não que faça diferença, hoje em dia), é bom observar o peso também.

– Em termos de hardware, vale optar por máquinas com SSD (em vez de HD). Faz toda a diferença no desempenho. Se precisar armazenar muita coisa, é recomendando SSD + HD, SSD + HD externo, SSD + Cloud (essa última opção é a utilizada na redação do 33Giga e vale observar preços).

– Para o dia a dia, atualmente (março de 2021), o recomendado é um notebook com processador Intel Core 7 de décima geração e RAM de entre 8 GB e 12 GB.

– Com tudo isso em mente, vale, e muito, jogar as especificações em sites comparadores de preço. No Buscapé, dá para usar esses filtros e ver o que mais agrada (o Buscapé não patrocinou esta reportagem). Com os dados acima, é possível encontrar o resultado aqui. (também meramente ilustrativo).