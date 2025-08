Mercado volta a ver corte de juros pelo Fed em setembro e redução de 50 pb no ano

O mercado financeiro voltou a precificar como cenário principal a retomada dos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro e uma redução acumulada de 50 pontos-base (pb) até o fim deste ano, após o relatório de empregos (payroll) dos EUA divulgado nesta sexta-feira, conforme monitoramento do CME Group.

Por volta das 9h50 (de Brasília), setembro retomou o posto de primeiro mês com probabilidade majoritária para o primeiro corte de juros do Fed. A chance de redução de 25 pb saltou de 41% antes dos dados para 55,3%. Já a probabilidade de manutenção voltou para o segundo lugar, caindo de 59% para 44,7%.

O mercado também voltou a precificar como maior probabilidade uma redução acumulada de 50 pb até dezembro, com salto de 34,1% a 41,9% nesta faixa após o payroll. A chance de corte menor, de 25 pb, passou para o segundo lugar com 32,4% das apostas, ante 41,3% antes dos dados. A probabilidade de redução de 75 pb subiu de 9% a 17,6%. O cenário de manutenção dos juros durante todo o ano caiu de 15,6% a 8,1%, depois dos dados.

O payroll mostrou criação de 73 mil empregos dos EUA, abaixo do esperado pela mediana do Projeções Broadcast, mas com avanço da taxa de desemprego em linha com o previsto. Contudo, o principal relatório americano trouxe forte revisão para baixo nos meses de junho e maio, com exclusão combinada de 258 mil empregos.