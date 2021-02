Novo carregador da Anker chega ao Brasil com desconto de R$ 70

Da Redação, com assessoria

25/02/2021



Usar notebooks, smartphones e tablets para o lazer, trabalho e educação consome bateria – e muitas vezes pode deixar o usuário em apuros, seja pela interrupção abrupta do dispositivo, seja pela demora em uma nova carga. Essas situações cotidianas, no entanto, que podem ser evitadas com o carregador de tomada Anker PowerPort Atom III Pod, que acaba de chegar ao Brasil.

O gadget vem com a tecnologia Anker PowerIQ 3.0, que garante um carregamento mais rápido na maioria dos dispositivos USB-C, desde celulares e tablets até notebooks, atingindo velocidade máxima de 65W. Isso significa, por exemplo, que é possível ter uma carga de 50% em até 30 minutos para os celulares Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra, da Samsung, ou o máximo de duas horas e 14 minutos para obter o carregamento total do MacBook Pro 13″, da Apple.

Com design compacto, o Anker PowerPort Atom III Pod pesa apenas 130 gramas, cabe no bolso e tem garantia de 18 meses. Até domingo (28), o carregador pode ser adquirido pelo preço especial de R$ 249. Após a data, o acessório perde o desconto de R$ 70 e será vendido por R$ 319. Vale destacar que as compras feitas no site da Anker ainda asseguram outras vantagens, como frete grátis para todo o Brasil e 10% de desconto em pagamentos pelo Pix.